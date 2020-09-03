Кемеровчанин набросился с ножом на спасавшую его мать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

66-летняя кемеровчанка очень хотела помочь сыну выйти из запоя. Мужчина не оценил ее заботы и набросился на женщину с ножом.

46-летний житель Рудничного района Кемерова злоупотреблял спиртным. Во время очередного запоя его мать решила, что без ее помощи сын не справится с недугом, и забрала его к себе. Мужчина постепенно приходил в себя, но в один из дней его поведение стало неадекватным. Без каких бы то ни было причин он схватил нож и стал наносить матери удары. Мать пыталась сопротивляться, стала кричать, и тут же ей на помощь пришел ее 73-летний сожитель. Сын нанес и ему несколько ранений. Однако вдвоем пожилые люди сумели одолеть агрессора, отобрали нож и вызвали скорую помощь. Осмотрев пострадавших, врачи сообщили об инциденте в полицию.

- По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.