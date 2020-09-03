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Борис Листов представил результаты работы Россельхозбанка на итоговой Коллегии Министерства сельского хозяйства

Главной задачей Россельхозбанка остается финансирование агропромышленного комплекса
Яков КрымскийЯковКрымский
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов 2 сентября представил результаты деятельности банка в 2019 году и назвал стратегические задачи на 2020 год на заседании итоговой Коллегии Министерства сельского хозяйства.

Главной задачей Россельхозбанка остается финансирование агропромышленного комплекса. В 2019 году РСХБ получил от государства 30 миллиардов рублей, и, используя банковский мультипликатор и дополнительные ресурсы, увеличил объем кредитования сельского хозяйства на 127 миллиардов рублей. В целом по итогам прошлого года Россельхозбанк профинансировал отрасль на 1,3 триллиона рублей.

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