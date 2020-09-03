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Кузбасские пенсионеры получат надбавку за детей

Получить надбавку за ребенка могут оба родителя
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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Кузбасские пенсионеры получат надбавку за детей

Кузбасские пенсионеры получат надбавку за детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кузбасские пенсионеры могут рассчитывать на надбавку к пенсии в 7581 рубль. Такая надбавка положена тем, чьи дети еще не закончили обучение.

Пенсионеры, чьи дети учатся в вузах на дневной форме обучения или в школах, могут получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. И если обычная выплата составляет 5686,25 рубля, то при повышении к ним добавится еще 1895,42 рубля.

Такая надбавка положена пенсионерам, чьи дети обучаются очно в школах или вузах на дневной форме обучения - но не дольше, чем до достижения 23 лет. Если ребенку уже исполнилось 18 лет и он, проходя обучение, находится на иждивении родителей-пенсионеров, им нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете, а для получения надбавки нужно представить документы, которые подтверждают прохождение обучения.

- Увеличению с учетом иждивенцев подлежат все страховые пенсии по старости и по инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка повышенную пенсию могут получать оба родителя, - сообщает пресс-служба ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу.

ВАЖНО!

В каких случаях родители-пенсионеры не получат надбавку:

- если ребенок-студент работает;

- при отчислении студента из учебного учреждения;

- при переводе на заочную или вечернюю форму обучения;

- при призыве на военную службу.