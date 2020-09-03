Кузбасские власти рассказали, кто из учителей получит по миллиону рублей. Фото: Пресс-служба АПК

Кузбасские власти рассказали, кому из учителей будет выплачено по миллиону рублей. В регионе стартовала федеральная программа «Земский учитель».

С 1 сентября к работе в сельских школах приступили 35 педагогов – участников федеральной программы. Это учителя из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, республик Алтай, Дагестан, Тыва, Хакасия. В конкурсном отборе они набрали больше всего баллов. Также еще на четыре вакансии объявлен дополнительный конкурс. Всего заявки на участие подали 243 преподавателя из разных регионов.

-Учителя должны будут отработать на новом месте не менее пяти лет. Для обеспечения кадрами, в том числе, сельских школ мы разработали программу «Учитель Кузбасса», которая дополняет реализацию федеральных мер поддержки, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новоиспеченные педагоги преподают детям математику, иностранные языки, русский язык и литературу, биологию, физику, химию, информатику, историю, общество и предметы в начальных классах. По программе, которая стартовала в этом году, они получат по миллиону рублей в качестве единовременной выплаты.