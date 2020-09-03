Когда в Кемерове включат отопление Фото: Алексей ФОКИН

3 сентября в Кузбассе стало последним летним днем. Но уже сейчас по ночам по-осеннему холодно, поэтому кемеровчан остро волнует вопрос: когда же дадут отопление.

Такой вопрос задала одна из жительниц областного центра на сайте «Кузбасс Онлайн».

«Подскажите, пожалуйста, когда включат отопление? Температура ночная менее 10 градусов. Дома холодно», - пожаловалась горожанка.

Городские власти объяснили жительнице Кемерова, а также всем жителям Кузбасса, при каких условиях в их дома станут подавать тепло.

« Запуск отопления будет возможен, когда среднесуточная температура установится не выше +8 градусов в течение пяти суток», - ответили на сайте.

Напомним, ранее губернатор области Сергей Цивилев сообщил о том, что отопительный сезон в этом году начнется раньше привычных сроков. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса это необходимо для того, чтобы защитить детей от дополнительных заболеваний.