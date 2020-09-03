12-летняя школьница пропала по дороге в школу в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке начались поиски 12-летней школьницы. Она пропала утром 3 сентября.

Родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю Аяну Сарыгулову. На данный момент известно, что утром 3 сентября отец привез девочку на занятия в школу, которая расположена на улице Верхнее Редаково. Однако на уроках ребенок так и не появился: девочка ушла из образовательного учреждения. С тех пор девочка не выходила на связь ни с кем из родных и близких, местонахождение школьницы до настоящего момента не установлено.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные.

В день исчезновения была одета: кофта бело-фиолетового цвета с капюшоном, фиолетовые штаны, белые кроссовки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой школьницы, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можнопо телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-72-20-75, 72-20-73, 72-20-75 или «02» («102» - с мобильного).