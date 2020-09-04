Иномарка врезалась в пассажирский автобус на кузбасской трассе. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кузбассе 3 сентября на трассе иномарка врезалась в пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы, которые поделились кадрами с места аварии в социальных сетях.

«Трасса Таштагол - Новокузнецк, - уточнил автор поста. - Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал в лоб автобуса».

Очевидец также отметил, что в автобусе никто не пострадал, однако травмы получила девушка, находившаяся в легковом автомобиле, ее доставили в больницу.

Сейчас все подробности произошедшего устанавливаются.