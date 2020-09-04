Поиски пропавшей в Новокузнецке 12-летней девочки закончены. Фото: ПСО "Лиза Алерт"/ vk.com

В Новокузнецке завершены поиски 12-летней девочки, которая пропала накануне, 3 сентября. Об этом сообщили спасатели-волонтеры.

Напомним, что полиция разместила ориентировку на школьницу после того, как та не появилась на занятиях. Девочку в школу, расположенную в Новокузнецке, на улице Верхнее Редаково, утром привел отец, однако та на уроки не пошла и покинула учебное учреждение. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Поиски ребенка велись в течение дня, и поздним вечером в пятницу стало известно, что девочка нашлась. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, жива. Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск!» - написано в группе.

Про обстоятельства обнаружения школьницы по этическим причинам волонтеры не сообщают.