Кемерово оказался под ударом мощного циклона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 4 сентября, Кемерово оказался под ударом мощного циклона. На смену жаркой погоде он принес резкое похолодание и усиление ветра.

Напомним, что накануне столбики термометров зафиксировали в кузбасской столице максимальную температуру +27 градусов. Однако, согласно сервису визуализации погоды, уже к ночи все начало резко меняться. В ночь на 4 сентября температура опустилась до 13-14 градусов, а утром в пятницу столбики термометров показывают всего лишь +11.

Всего за сутки в городе резко похолодало. Фото: www.ventusky.com

Ранее синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждали о том, что в конце недели и в Кемерове, и в целом по Кузбассу ощутимо похолодает. По региону днем будет не более +12… +17 градусов, в областном центре температура будет держаться в пределах +13… +15. Ожидаются дожди, возможно, с грозами.

Также МЧС Кузбасса предупреждает об усилении ветра в пятницу - до 20 метров в секунду по области, в Кемерове порывы будут достигать 15 метров.

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