Кузбассовец-рецидивист несколько дней подряд пытался совершить преступление Фото: Екатерина РОМАНОВА

Многократные попытки обворовать магазин каждый раз заканчивались неудачей. Но это не остановило рецидивиста, и он попал за решетку.

В одном из сетевых магазинов Новокузнецка обратили внимание на мужчину, который безуспешно пытался украсть продукты. Мужчина несколько дней подряд приходил в магазин, но все его попытки что-либо украсть оказывались безуспешными. Когда мужчина в очередной раз, крадучись, ходил по рядам, сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку.

Через несколько минут к месту приехали бойцы Росгвардии и задержали воришку. А позже оказалось, что 34-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу - более 10 раз!

- Кроме этого, местный житель находился в федеральном розыске как подозреваемый скрывшийся от суда, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Вора-рецидивиста передали сотрудникам полиции, и теперь он вновь может оказаться за решеткой.