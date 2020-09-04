Живодеры расстреляли щенка и бросили умирать в кузбасском селе

Живодеры расстреляли щенка и бросили умирать. ФОТО: vk.com, "Приют Шанс на жизнь"

Травмированного щенка обнаружили волонтеры в одном из кузбасских сел. И лишь после того, как собака попала в руки ветеринаров, оказалось, что над животным издевались, а потом бросили умирать.

Прежде, чем попасть в руки врачей, собака оказалась у волонтеров, которые спасают и выхаживают собак, дают им шанс на достойную жизнь.

- Молодые ребята на даче в Михайловке подобрали собаку. Как изначально думали, с травмой лап, - рассказывают волонтеры в своей группе в сети «ВКонтакте». - Животное плохо передвигалось, мы отвезли собаку в клинику.

И уже там выяснилось, что рана на переносице - это след от пули, которая прошла насквозь и осталась под челюстью. Эта пуля была не единственной: вторую обнаружили в предплечье, третью - в позвоночнике. Также оказалось, что у собаки имеются гематомы в районе таза, могут быть разрывы внутренних органов.

Собаке нужна помощь. ФОТО: vk.com, "Приют Шанс на жизнь"

Волонтеры отмечают, что неизвестные издевались над собакой, а потом просто бросили умирать в мучениях.

- Щенку не больше семи месяцев, только поменялись зубы, есть все шансы на дальнейшую жизнь, пожалуйста, помогите ей выкарабкаться! - просят волонтеры.