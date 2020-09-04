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Общество

На 100 тысяч рублей наказали коллекторов за письма кузбассовцу

Горожанину угрожали неприятными последствиями
Екатерина РОМАНОВА
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На 100 тысяч рублей наказали коллекторов за письма кузбассовцу

На 100 тысяч рублей наказали коллекторов за письма кузбассовцу

Фото: Валерий РОМАНОВ

Пытаясь вернуть деньги, которые новокузнечанин взял у банка, коллекторы вышли за рамки закона. Теперь коллекторское бюро должно выплатить крупный штраф.

Один из жителей Новокузнецка заключил с банком кредитный договор. В какой-то момент он не смог больше выполнять обязательства и не выплатил полагающуюся сумму. Вскоре за дело взялись коллекторы, которых кредитная организация привлекла для возврата долга.

Специалисты коллекторского агентства присылали должнику письма, в которых требовали не покидать место жительства, угрожали тем, что его привлекут к уголовной ответственности. Так как эти требования не соответствовали действительности, а угрозы оказывали негативное психологическое воздействие, мужчина обратился в суд.

- По результатам рассмотрения судом дела о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическое лицо было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.