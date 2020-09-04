Еще один кузбассовец с выявленным коронавирусом скончался Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 4 сентября стало известно о новом случае смерти среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщает областной оперативный штаб Кузбасса, за минувшие сутки медики зафиксировали еще один случай летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

- У мужчины 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Всего же на утро 4 сентября в регионе выявили 89 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии тесты на COVID-19 оказались положительными у 6880 человек. Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. Сейчас в Кузбассе зафиксировано 4824 новых случая выздоровления, о 139 из которых стало известно на утро 4 сентября.