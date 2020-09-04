У 89 кузбассовцев на утро 4 сентября выявили коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе вновь выросло число пациентов, у которых тесты на коронавирус дали положительный результат. Сейчас оно достигло 6880 человек.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у 89 человек. Таким образом, число кузбассовцев, которые проходят курс лечения в медицинских стационарах, достигло 2004 человек.

Выросло и число выздоровевших: еще 139 пациентов, вылечившихся от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 4824 человека.

Выросла и печальная статистика. У новокузнечанина 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также в оперативном штабе Кузбасса отметили, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1630 человек.