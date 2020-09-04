35 кемеровчан оказались на больничной койке из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемерово вновь оказался лидером по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. Здесь тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 35 жителей города.

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили у 89 человек. Больше всего новых заболевших - это жители Кемерова - 35 человек. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 1658 человек. В Кемеровской муниципальном округе - шесть новых заболевших.

В Междуреченске тесты на коронавирус показали положительный результат у 10 человек, а общее число заболевших достигло 955 человек.

В Крапивинском муниципальном округе - семеро заболевших. Столько же человек попало в больницы и в Новокузнецке. К слову, в южной столице Кузбасса общее число заболевших достигло 1491 человека.

В Анжеро-Судженске шестеро новых пациентов с COVID-19. В Мысках - четверо, а в Белове и Мариинском муниципальном округе - по три. В Топкинском муниципальном округе зафиксированы два новых случая заболевания.

В Березовском, Ленинске-Кузнецком, Краснобродском и Осинниках - по одному новому случаю заболевания. По столько же - в Промышленновском муниципальном округе и Беловском муниципальном районе.

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