Бродившего по поселку медвежонка поймали в Кузбассе

Медвежонок разгуливал по дворам в Междуреченске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медвежонок повадился гулять по дворам в поселке Усинский. Зверь хотя небольшой и юный, но встреча с ним могла обернуться неприятностями. Селяне обратились за помощью к специалистам.

В Управлении ЧС и ГО по городу Междуреченску такие сообщения не редкость, все-таки тайга рядом. И как только стали массово поступать звонки от междуреченцев, специалисты взялись за работу. Для начала собрали сведения: где видели косолапого, как он себя ведет, как выглядит. Выяснили, что медвежонок юный и ходит один. Особого вреда не причиняет, но встретиться с ним один на один никто из местных жителей не хотел бы. И вот, когда специалисты выяснили, где примерно может в следующий раз появиться медведь, они подготовили ловушку.

- У нас для таких случаев есть специальная клетка. Привезли ее, поставили приманку, - рассказывает Александр Васенин, начальник Управления ЧС и ГО. - На второй день медведь пришел.

Крепкую и максимально комфортную для хозяина тайги клетку аккуратно погрузили в грузовик и увезли в сторону поселка Ортон, где выпустили на волю. Теперь медвежонку предстоит самое сложное: найти свое место на новой территории. Насколько легко ему удастся это сделать, пока неизвестно, однако специалисты надеются, что косолапый сумет приспособиться к новым условиям.