Новокузнечане за, кемеровчане против: идет голосование о начале отопительного сезона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень пришла в Кузбасс в сопровождении дождливой и прохладной погоды. Нужно ли прямо сейчас включать отопление в квартирах или стоит сделать это попозже? Такой вопрос задают кузбассовцам энергетики.

Включить отопление сейчас или сделать это позже? Энергетики уверяют, что хоть завтра готовы открыть отопительный сезон - если это нужно. И даже организовали голосование на эту тему. На момент публикации за подачу тепла высказались 38 процентов проголосовавших кемеровчан. Повременить с включением батарей попросили 60 процентов жителей областного центра.

А вот новокузнечане, судя по всему, мерзнут сильнее: с нетерпением ждут горячих батарей 52 процента проголосовавших, а 45 процентов против столь раннего включения.

Каждый житель Кузбасса может выбрать один из вариантов - включать отопление сейчас или сделать это позже. Третий же вариант предназначен для тех, кто готов жить как в условиях включенных батарей, так и при отсутствии тепла. Отдать голос за один из трех вариантов можно будет несколько раз - но не чаща раза в сутки. Энергетики отмечают, что в решении включать или не включать отопление, они хотят учитывать мнение жителей.

Здесь можно проголосовать жителям Кемерова.

А здесь голосуют жители Новокузнецка