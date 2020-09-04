Обиженный кемеровчанин украл два автобуса у предпринимателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обида толкнула 27-летнего кемеровчанина на преступление. В отместку за то, что его уволили с работы, мужчина угнал у работодателя два автобуса.

Житель Ленинска-Кузнецкого работал у одного из предпринимателей, который занимается грузоперевозками. В его обязанности входила мойка машин, однако к работе он подходил без должной ответственности и довольно часто прогуливал. За это, в конце концов, предприниматель его и уволил.

Однако мужчина посчитал, что уволили его без особых на то причин, и решил отомстить. Он угнал два автобуса общей стоимостью более 70 тысяч рублей. Машины он сдал в пункт приема металлолома и выручил за них 45 тысяч рублей - и очень быстро потратил все деньги.

Работая над раскрытием преступления, стражи порядка обнаружили множество улик, среди которых были отпечатки пальцев и обуви злоумышленника. Так что установить его личность, а потом и задержать, не составило труда.

- Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенные автобусы сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.