Россельхозбанк выступил консультантом Группы компаний «ЭкоНива» по получению кредитного рейтинга

АО «Россельхозбанк» выступило в качестве финансового консультанта компании Ekosem Agrar AG (ГК «ЭкоНива») по ее оценке рейтинговым агентством «Эксперт РА». 6 августа 2020 г. Ekosem Agrar AG присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу - стабильный.

«Многие годы Россельхозбанк остается надежным партнером Группы компаний «ЭкоНива» в реализации масштабных инвестиционных проектов в России, и сейчас мы рады оказать консультационную поддержку руководству холдинга в повышении прозрачности и открытости компании для потенциальных инвесторов», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

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