В Новокузнецке определили место для стелы «Город трудовой доблести»

Жители города выбрали площадку, на которой установят стелу «Город трудовой доблести». В голосовании приняли участие порядка 10 тысяч человек. Большая часть проголосовавших – 3736 человек – высказалась за установку стелы в сквере имени маршала Георгия Жукова.

Сейчас уже разработаны бренд, фирменный стиль и элементы оформления стелы. В основе логотипа – цвета российского флага и герб Новокузнецка. Также проработана система слоганов, которая учитывает трудовые подвиги металлургов, шахтеров, строителей, врачей, учителей и других профессий. В оформлении стелы будут использованы фотокадры времен Великой Отечественной войны.

- Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Такая поддержка подчеркивает глубоко личное отношение кузбассовцев к поколению победителей. 64 тысячи новокузнечан воевали на фронтах Великой Отечественной войны, каждый четвертый из них — не вернулся. Здесь в тылу работали десятки эвакуированных заводов. Все жители Кузбасса высоко ценят этот вклад в Победу, передают эту священную память из поколения в поколение, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» Новокузнецку присвоено Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2 июля 2020 года за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.