Заморозки до -2 градусов идут в Кузбасс Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первые этой осенью заморозки могут наступить уже в эти выходных. Об этом предупреждают синоптики.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 сентября на территории Кузбасса ночью при прояснении ожидаются заморозки до 0…-2 градусов.

Впрочем, похолодание придет уже в ночь на субботу, 5 сентября. Синоптики прогнозируют +3…+8 градусов, облачно с прояснениями. На большей части Кузбасса пройдут дожди, ночью и утром – местами туманы и дымки. В Кемерове – от четырех до шести градусов тепла.

Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. в Кемерове – до +11…+13. Также пройдут дожди.

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, когда в регионе закончится теплое лето и когда придут осенние деньки. Кроме того, оказалось, что в пятницу, 4 сентября, регион оказался под мощным ударом циклона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС Кузбасса предупреждает о штормовом ветре до 20 метров в секунду

МЧС предупреждает жителей Кузбасса о штормовом ветре и грозах. На смену неожиданной жаре 4 сентября придет непогода. (подробности)

После ночной грозы в Кузбассе резко изменилась погода

Погода в этом году почти ежедневно преподносит сюрпризы. Вот и сегодня: после ветра и ливня пришла жара. (подробности)

Когда закончится лето в Кузбассе

В этом году лето было долгим и жарким. Да и начало сентября выдалось теплым. Сколько же еще продержится тепло в регионе и когда закончится лето? (подробности)

Когда в Кузбассе начнется осенняя непогода

Утром 3 сентября кузбассовцев разбудило ласковое солнце. Сколько еще нас будет радовать тепло и когда наступит непогода, рассказали кузбасские синоптики. (подробности)