Кемеровчанин принял на работу школьников и попал под суд Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор одной из кемеровских школ принял на работу школьников. А потом поплатился за это.

Как оказалось, руководитель учебного заведения взял на работу несовершеннолетних школьников только на время каникул. Однако при оформлении новых работников были допущены нарушения, которые специалисты прокуратуры выявили во время проверки.

- Установлено, что данные табеля учета фактически отработанного времени не соответствовали режиму рабочего времени, установленного трудовым договором, заключая такой договор с несовершеннолетними работниками, работодателем не было выполнил обязательное условие по социальному страхованию, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор внес представление директору школы. Ракже руководителю общеобразовательного учреждения вынесено постановление об административном правонарушении – нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.