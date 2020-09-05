Еще один маршрут возвращается на проспект Металлургов в Новокузнецке. ФОТО: архив КП Фото: Екатерина РОМАНОВА

Спустя почти год после вынужденного изменения схемы движения на проспект Металлургов возвращается автобусный маршрут №88.

В первое время – пока не закончены работы на мосту через Абу и проспект Металлургов не открыт окончательно, автобус будет ходить по измененной схем движения – об этом сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка. Уже с 8 сентября и до окончания ремонта схема движения будет такой:

- в прямом направлении: улица Малая, Депутатская, проезд Томский, проспект Строителей, Металлургов, улица Орждоникдзе, Спартака, проспект Пионерский, Металлургов, Бардина, улица Кирова, Ленина;

- в обратном направлении: улица Ленина, Кирова, проспект Бардина, Металлургов, Пионерский, Курако, проезд Театральный, улица Орджоникидзе, проспект Металлургов, Строителей, проезд Томский, улица Депутатская, Малая.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195, 8-800-6004770 (звонок по России бесплатный).