Пес из Кузбасса два месяца провел в алтайском лесу. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Туристы из Кузбасса потеряли в Алтайском крае собаку. Пса не было почти два месяца, а теперь он нашелся.

Историю пропажи пса и возвращения его к людям сообщает один из пабликов в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, примерно два месяца назад туристы из Кузбасса ехали в Яровое. В селе Кулунда они вышли, чтобы дать погулять собаке. Питомец же неожиданно побежал в сторону леса.

В течение двух дней кузбассовцы искали и звали пса, но тот не выходил. В конце концов, туристы уехали дальше.

А через два месяца собака вышла к людям и села как раз в том месте, где летом остановилась машина с хозяевами. В первые дни пес отказывался от еды и ждал хозяев. Сейчас же, по словам очевидцев, его приютила одна из местных жительниц.

Волонтеры просят хозяев связаться с ними.