Еще один кузбассовец с коронавирусом умер Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 5 сентября стало известно о еще одном случае смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Как отметили в штабе, умерший пациент являлся жителем города Новокузнецк.

- У мужчины 1933 года рождения на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили в штабе.

Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 53 человек.

Отметим также, что за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших кузбассовцев с начала пандемии достигло 6965 человек. На лечении в инфекционных стационарах находятся 1992 человека.

Кроме того, выросло и число выздоровевших. С момента начала пандемии от коронавируса вылечились 4920 человек, о 96 из них стало известно утром 5 сентября.