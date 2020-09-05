У 85 кузбассовцев выявили коронавирус на утро 5 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще у 85 жителей Кузбасса тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сейчас общее число заболевших достигло 6965 человек.

На сегодняшний день 1992 человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, находятся в медицинских стационарах региона – все они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1718 человек.

Помимо числа новых заболевших увеличилось и число умерших пациентов с коронавирусом. На утро 5 сентября их уже 53.

- Скончался один пациент: у мужчины 1933 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперативный штаб области.

Однако одновременно с этим увеличилось и число выздоровевших. С начала пандемии их 4920 человек, о 96 из которых стало известно за минувшие сутки.