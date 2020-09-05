В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще у 85 кузбассовцев за минувшие сутки медики выявили коронавирус. Новые заболевшие проживали в 17 городах и территориях региона.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших выявлено в Кемерове. Здесь тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 18 горожан. В общей же сложности с начала пандемии заболели 1676 человек. В Кемеровском муниципальном округе – два новых заболевших.

Вторым по числу новых заболевших стал Ленинск-Кузнецкий: медики за сутки выявили еще 13 заболевших. Всего с начала пандемии здесь отмечено 162 случая заболевания. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - два новых случая заболевания.

В Киселевске тексты на коронавирус оказались положительными у 12 жителей города. Общее число заболевших здесь достигло 203 человек. В Анжеро-Судженске семь новых заболевших, а с начала пандемии здесь отмечено 358 случаев заболевания.

Также семь новых заболевших выявили в Белове. Общее число заболевших – 372 человека.

В Новокузнецке за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у пятерых человек. А общее число заболевших составляет 1496.

В Прокопьевске четверо новых заболевших, а с середины марта здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 246 человек.

В Междуреченске за сутки отмечены три новых случая заболевания коронавирусом. Всего же число заболевших достигло 958 человек.

В Мысках и Осинниках на утро 5 сентября заболели по два человека. Общее число – 689 и 157 заболевших соответственно.

Кроме того, по одному заболевшему в Беловском муниципальном районе, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах, а также Краснобродском.

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