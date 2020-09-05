Названия новым остановкам будут придумывать кемеровчане. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На участке проспекта Комсомольский, который открыли в День шахтера, обустроены несколько остановок. Сейчас у них нет названий, но благодаря горожанам – появятся.

Глава города Илья Середюк, проводя еженедельный обзор, обратил внимание горожан на то, что у новых остановок на проспекте Комсомольском пока нет названий. Дать их мэр предложил самим горожанам, а предложения можно вносить на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

- Комиссия по топонимике – это специальная комиссия, которая определяет название новых улиц, объектов в городе – отберет наилучшие варианты и присвоит названия этим остановкам, - отметил Илья Середюк.

Напомним, километровая шестиполосная магистраль на Комсомольском проспекте была открыта 30 августа. Она тянется от проспекта Ленина и до проспекта Химиков и пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Ширина автомагистрали составляет 22,5 метра, а в сутки по ней могут проехать порядка 96 тысяч автомобилей.

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