Более 400 артефактов обнаружили археологи за три недели в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

В течение 20 дней археологи Института экологии человека сделали более 400 находок, относящихся к V - началу IV тысячелетия до нашей эры.

Специалисты Института экологии человека продолжают раскопки на месте древней стоянки людей, которая расположена в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы» в Яшкинском муниципальном округе. Нынешняя экспедиция оказалась плодотворной: более 400 артефактов, которые относятся к эпохе неолита. Среди них – каменные отщепы, пластины-вкладыши, наконечники стрел. Кроме того, археологи нашли фрагменты керамической посуды с орнаментом. На сосудах прочерчены волны, есть наколы, оттиски гладкого и гребенчатого штампов. Благодаря этим артефактам археологи имеют возможность соотнести древности с культурами и народами прошлого.

Отметим также, что в преддверии празднования 300-летия Кузбасса особенно актуален интерес к истории народов, живших сотни и тысячи лет назад, их культуре, образу жизни.