10 раз аферисты ограбили одну и ту же кемеровчанку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонные мошенники могут быть весьма убедительными – об этом ни личном опыте узнала жительница Кемерова. но случилось это лишь после того, как женщина потеряла свои сбережения.

В один из дней 30-летняя кемеровчанка ответила на телефонный звонок. Звонившая женщина представилась сотрудницей банка и заявила, что мошенники пытаются списать деньги со счета кемеровчанки. Горожанка заявила, что не является клиентом финансовой организации, и тогда в разговоре «сотрудница банка» выяснила, в каком банке кемеровчанка хранит свои сбережения, а потом прервала разговор.

Спустя некоторое время позвонили уже из банка, где кемеровчанка хранила сбережения. Представительница службы безопасности убедила сообщить ей реквизиты карты и секретный код, а тажке пароли доступа, которые пришли в смс. Женщина выполнила все и поверила в то, что деньги в безопасности. Однако после этого ей звонили еще девять раз разные «специалисты банка». И лишь после последнего звонка кемеровчанка увидела смс о списании средств со счета. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников. Известно, что, воспользовавшись предоставленными заявительницей данными, они получили доступ к ее личному кабинету в мобильном банке и в несколько приемов похитили все сбережения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поняла с 17-го раза: жительница Прокопьевска перевела мошенникам все свои сбережения

Жительница Прокопьевска перевела мошенникам 260 тысяч рублей. Всего она совершила 17 операций по переводу денег. И только когда банковский счет опустел, а звонивший ей консультант перестал отвечать на звонки, поняла, что ее обманули. И обратилась в полицию. (подробности)