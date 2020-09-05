До -2 и дождь ожидаются в Кузбассе в воскресенье

До -2 и дождь будет в Кузбассе в воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое воскресенье сентября не порадует жителей Кузбасса хорошей погодой. Синоптики прогнозируют не только дожди, но и заморозки.

В ночь на воскресенье, 6 сентября, в Кузбассе ожидается +2…+7 градусов. при этом будут идти дожди, в отдельных районах лягут туманы. А при прояснении возможны заморозки до -2 градусов.

В Кемерове ночью ожидается от четырех до шести градусов тепла. А вот уже днем воздух прогреется до +13…+16. На территории же региона разбег температур несколько больше: +12…+17 градусов. Ожидается облачность с прояснение, местами небольшие дожди. Скорость северо-западного ветра не превысит 5-10 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Кузбассе будет холодно и дождливо. А бабьего лета ждать придется не раньше, чем во второй половине месяца.

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