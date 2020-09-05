158 миллионов рублей вложили в сельскую медицину Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Медицинская помощь должна быть одинаково доступной для всех жителей Кузбасса. Именно поэтому селах, поселках и деревнях региона открываются новые фельдшерско-медицинские пункты.

Первичная медицинская помощь должна быть доступной каждому кузбассовцу независимо от того, где он проживает – в областном центре или небольшой деревушке. Именно поэтому в Кузбассе направлено 158 миллионов рублей на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020 году, в преддверии 300-летия Кузбасса, начнут работу 34 таких пункта. Три из них уже действуют, в остальных завершаются строительные и отделочные работы.

- Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения отдаленных территорий - важнейшая задача, которую мы сейчас решаем в Кузбассе. Ремонт и строительство новых учреждений, современное оборудование и медицинский транспорт, привлечение и поддержка специалистов и многое другое, - все это направлено на улучшение качества жизни людей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в Гурьевском районе заработали сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селе Кочкуровка и деревне Мостовая. Они оснащены дефибрилляторами, ЭКГ, пульсоксиметрами, а также аппаратами для проведения экспресс-анализов крови. Такой же ФАП открылся в деревне Станция Антибесская в Мариинском районе - его построили вместо старого деревянного домика и оснастили всем необходимым для работы врачей, а в конце 2020 года здесь помимо выездного флюорографа начнет работать передвижной маммограф.

Кроме того, современную амбулаторию открыли в поселке Барзас города Березовский. Здесь на месте старой аварийной поликлиники возвели новый корпус с кабинетами терапевта и педиатра, процедурным кабинетом, сестринской комнатой и кабинетом профилактики, где смогут вести прием узкие специалисты из областных клиник.

Из федерального бюджета на строительство направлены 125,3 миллиона рублей, еще 22,5 миллиона рублей - на оснащение новым медицинским оборудованием. Из бюджета Кузбасса на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории выделены 10,2 миллиона рублей.