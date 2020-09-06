Женщина протянула конвертик кузбасскому полицейскому и попала под суд Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница города Осинники предстанет перед судом из-за обычного конвертика, который он протянула сотруднику полиции. В конвертике были деньги.

39-летняя жительница города Осинники работала в одном из местных магазинов. Здесь, помимо прочего, продавали и легкие алкогольные напитки – по лицензии. Горожанка решила немного схитрить и стала продавать крепкий алкоголь – как оказалось, у нее имелся в своих запасах ящик спиртного. В конце концов, тайное становится явным, и о незаконной торговле узнал начальник ОЭБ и ПК территориального отдела полиции.

Женщина решила, что сможет договориться со стражем порядка, чтобы тот не составлял протокол. И во время разговора, который проходил в служебном автомобиле, положила на сиденье конвертик с 15 тысячами рублей.

-На коррупционную сделку сотрудник полиции не пошел, вызвал следственно-оперативную группу. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.