Кузбассовец выбрал не тот вид заработка и попал в тюрьму на пять лет Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Деньги лишними не бывают», – видимо, так решил 48-летний новокузнечанин и согласился на подработку. Вот только вид заработка оказался криминальным.

В одном из мессенджеров жителю Новокузнецка пришло предложение заработать денег. Он должен был забирать из тайников оптовые партии наркотиков, а потом прятать готовые дозы в тайниках по городу. Мужчину убедили в безопасности заработка, и он согласился.

Но разбогатеть на незаконном распространении наркотиков у него не получилось. В тот момент, когда он делал очередную закладку, его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новокузнецку. «Соль» обнаружили в карманах наркокурьера и в салоне автомобиля – в общей сложности около 12 граммов запрещенного вещества.

- Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигуранту назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.