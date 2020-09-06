В Кузбассе шахта сбрасывала в реку загрязненные сточные воды Фото: Аца КОШТЭ

В Кузбассе одну из шахт уличили в сбросе неочищенных сточных вод в реку. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Заводский суд Новокузнецка удовлетворил иск прокурора к шахте «Полосухинская» и обязал ее построить новые очистные сооружения на реке Есаулка для достижения нормативов их качества.

После этого решения предприятием выполнен полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и осуществлен ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений. Размер инвестиций, освоенных на выполнение указанных работ, составил более 244 миллионов рублей.

-Анализ протоколов исследования качества воды, сбрасываемой в реку Есаулка посредством новых очистных сооружений, свидетельствует о достижении АО «Шахта «Полосухинская» нормативов качества сбрасываемых сточных и, соответственно, об исполнении вышеуказанного судебного решения, - сообщили в областной прокуратуре.