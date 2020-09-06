Число заболевших коронавирусом в Кузбассе превысило 7000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с учетом новых случаев число заболевших коронавирусом превысило 7000 человек. Об этом сообщает оперативный штаб области.

На утро, 6 сентября, стало известно еще о 83 заболевших. Таким образом, с начала пандемии заразились 7048 человек.

Еще 91 пациент за минувшие сутки выписаны из больниц. Общее число выздоровевших с середины марта достигло 5011.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 1984 пациента с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1772 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полный список ограничений по коронавирусу в Кузбассе

В Кузбассе на 3 сентября продолжает действовать ряд ограничительных мер. Приводим полный список, каких именно. (подробности)

В Кузбассе нарушители режима повышенной готовности заплатили 1,3 миллиона рублей

В Кузбассе нарушители режима повышенной готовности за месяц заплатили 1,3 миллиона рублей штрафов. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. (подробности)

Когда в Кузбассе начнут делать прививки от коронавируса

Представители оперативного штаба области 3 сентября провели брифинг, посвященный эпидемиологической обстановке в регионе, в ходе которого рассказали о вакцинации населения против коронавируса. (подробности)

Оперштаб Кузбасса объяснил расхождения в данных по умершим от коронавируса

В оперативном штабе Кузбасса объяснили расхождение данных по умершим от коронавируса, которые предоставляются на местном и федеральном уровнях. Напомним, сейчас в области скончался уже 51 человек. (подробности)