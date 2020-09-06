В каких городах появились новые случаи заболевания коронавирусом

В каких городах появились новых случаи заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на утро 6 сентября вновь выросло число заболевших. Они обнаружены в 15 городах и районах области, сообщает оперштаб.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 29, Прокопьевск – 11, Новокузнецк – восемь, Ленинск-Кузнецкий – семь, Киселевск – шесть, Анжеро-Судженск и Междреченск – по четыре, Осинники и Юрга – по три, по два – в Мысках и Полысаеве. Еще по одном случаю зафиксировано в Кемеровском И Юргинском муниципальных округах, Новокузнецком и Прокопьевском районах.

Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе выздоровел 91 пациент, число мерших осталось неизменным – 53. Под наблюдением врачей остается 1984 пациента. Еще 1772 человек остаются в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

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