Директор школы в Кемерове нарушил закон при приеме на работу подростков Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове директор школы нарушил закон при приеме на работу подростков в период летних каникул. Это выявила прокурорская проверка.

Как установил прокуратура Заводского района, по итогам летней работы школьников данные табеля учета фактически отработанного времени не соответствовали режиму рабочего времени, установленного трудовым договором. При этом, заключая такой договор с несовершеннолетними, работодатель не выполнил обязательное условие по социальному страхованию.

Директору школы, в которую были трудоустроены подростки, вынесено представление. Также в отношении должностного лица вынесено постановление об административном правонарушении.