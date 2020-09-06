Кемерово снова стал лидером по числу заболевших коронавирсом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе области рассказали о заболевших коронавирусом на утро 6 сентября. Список территорий, где выявлено больше всего случаев, снова возглавил Кемерово.

Согласно официальной сводке, в областном центре зафиксировано 29 случаев заболевания. Статистика по другим городам выглядит следующим образом: Прокопьевск – 11, Новокузнецк – восемь, Ленинск-Кузнецкий – семь, Киселевск – шесть, Анжеро-Судженск и Междреченск – по четыре, Осинники и Юрга – по три, по два – в Мысках и Полысаеве. Еще по одном случаю зафиксировано в Кемеровском И Юргинском муниципальных округах, Новокузнецком и Прокопьевском районах.

Также стало известно, что 91 человек выздоровел, их общее число с весны составило 5011. Под наблюдением медиков остается 1984 пациента, еще 1772 человек пребывают на обязательной 14-дневной изоляции.