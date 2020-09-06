В Кузбассе стартует национальный чемпионат WorldSkills Russia. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе стартует чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Несмотря на то, что соревнования проходят в период пандемии коронавируса, они станут самыми масштабными за восемь лет.

Само открытие состоится в Москве 6 сентября. А уже на следующий день в смешанном формате – очном и дистанционном – начнутся состязания. В этом году частниками станут более 2800 конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и конкурсанты из 37 стран мира. Принимающей стороной в этом год выступает Кузбасс. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Кузбассе с 6 по 21 сентября также в дистанционно-очном формате. Студенты и школьники примут участие в состязаниях по 210 компетенциям различных возрастных групп, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Центром управления соревнованиями станет Новокузнецкий строительный техникум.

-Главные эксперты и их заместители будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламентам. Систему оценки выступлений разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе или удаленно с помощью средств визуального контроля, - рассказали в министерстве образования Кузбасса.

Деловая программа национального финала также впервые пройдет в удаленном формате. Участие в ней уже подтвердили 78 стран.