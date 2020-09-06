В Кемерове снова начнутся археологические раскопки

В Кемерове снова начнут археологические раскопки. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове снова начнут археологически раскопки. К ним приступят на следующей неделе, сообщил в своем Instagram глава города Илья Середюк.

Работы будут проводиться в рамах проекта «Древняя история Кемерова» при поддержке Фонда президентских грантов для создания монографии «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века».

-На следующей неделе начнутся раскопки на территории города Кемерово, на участке между Кировским и Рудничным районом, - сообщил мэр. - Участок мы разрабатываем третий год и рассчитываем, что здесь нас ожидают новые находки.

Он напомнил, что в августе археологи работали на поселении Писаная-4, которое оказалось новым памятником для исследования Среднего Притомья. Здесь обнаружено около тысячи археологических находок, наиболее древнейшие относятся к неолиту. Это наконечники стрел, галечные орудия и фрагменты керамической посуды.

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