Кузбассовец собрал по осени неправильный урожай Фото: Михаил ПАТЛИС

Житель Кузбасса с наступлением осени, как и дачники, тоже решил собрать урожай, только – неправильный. Впрочем, попробовать его он даже не успел.

В Прокопьевске полицейским поступил звонок от неравнодушных горожан, которые сообщили, что один из местных жителей заготавливает и хранит наркотикосодержащие растения.

Сообщение стражи порядка проверили и задержали возле садовых участков подозреваемого с рюкзаком. В нем он нес дикорастущий мак. Как показала проведенная экспертиза, растение содержало такие наркотические вещества как морфин и кодеин. Общая масса изъятой маковой соломки составила около 300 граммов. Задержанный прокопчанин сообщил, что на основе собранного урожая хотел потом приготовить наркотическое вещество для личного потребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление и хранение наркотиков. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет три года лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.