В Кузбассе ищут родственников брошенной на улице девочки. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти родственников брошенной на улице девочки. Малышке примерно полтора года.

За помощью к поисковикам из Кузбасса обратились коллеги из отряда «Лиза Алерт» Воронежа. Девочка найден именно там, но ее родственники могут находиться в любом регионе. Именно поэтому волонтеры просят всех неравнодушных обратить внимание на этот случай.

Девочка была найдена еще 22 августа и с тех пор находится в больнице.

Приметы: рост 80 сантиметров, волосы русые, глаза карие.

Была одета в розовую кофт в белый горох, белые штаны в черную точку. На момент обнаружения находилась в коляске.

Если вы обладаете какой-либо информацией о родных ребенка, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-5452 (бесплатно по РФ) или 112.

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