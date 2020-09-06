В Кемерове рецидивист ограбил кафе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кемерове рецидивист ограбил кафе. Однако чтобы усыпить бдительность персонала сначала он оформил заказ.
Центральной районный суд признал виновным 36-летнего кемеровчанина в грабеже. Как было установлено, под видом посетителя он пришел в одно из городских кафе и оформила заказ, а когда продавщица отвернулась – набросился на женщину и потребовал деньги и телефон. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала 5 000 рублей, после чего нападавший скрылся.
-По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил кемеровчанина к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.