В Кемерове рецидивист ограбил кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове рецидивист ограбил кафе. Однако чтобы усыпить бдительность персонала сначала он оформил заказ.

Центральной районный суд признал виновным 36-летнего кемеровчанина в грабеже. Как было установлено, под видом посетителя он пришел в одно из городских кафе и оформила заказ, а когда продавщица отвернулась – набросился на женщину и потребовал деньги и телефон. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала 5 000 рублей, после чего нападавший скрылся.

-По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил кемеровчанина к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.