Для Новокузнецка разработали новый фирменный стиль. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Для Новокузнецка разработали новый фирменный стиль. О визуальной концепции, которая должна представлять Новокузнецк как город трудовой доблести, рассказал Сергей Кузнецов.

- Визуальная концепция опирается на исторические вехи Новокузнецка, ранее Сталинска. В основу бренда города положено изображение герба Новокузнецка и его базовых элементов.

Важно отметить, что все используемые архивные фотографии и материалы - исключительно о трудовых подвигах новокузнечан: металлургах, шахтерах, учителях в годы войны, - написал градоначальник в своем Instagram.

В визуализации будут использованы три основных цвета - белый, синий, красный. Также разработаны макеты билбордов, которые будут размещены на въезде в город, в его знаковых точках, и органично впишутся в окружающее пространство. Для сити-формата разработана полиграфическая продукция, в том числе для остановочных павильонов. Возможно, это будут также городские трамваи.

- Предусмотрен вариант использования символики города трудовой доблести на заставках и в качестве обоев на рабочем столе, домашних или офисных компьютерах. Все это будет размещено в открытом доступе на сайте администрации Новокузнецка, - добавил Сергей Кузнецов.