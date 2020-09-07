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Кузбасс получит более 19 миллионов рублей на бесплатные лекарства для льготников

Распоряжение подписал председатель Правительства России
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс получит более 19 миллионов рублей на бесплатные лекарства для льготников

Кузбасс получит более 19 миллионов рублей на бесплатные лекарства для льготников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасс получит более 19 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Как следует из документа, подписанного 4 сентября, в регионы будет направлено 988 миллионов рублей. Это нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренный в 2020 году на обеспечение льготников лекарствами, медизделиями и питанием. Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

«Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия. Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц. Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 миллионов», - говорится на сайте Кабмина.

Кузбасс из этой суммы получит 19 миллионов 221,2 тысячи рублей.