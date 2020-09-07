В Кемерове из-за тумана не смог взлететь самолет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове из-за утреннего тумана не смог вовремя взлететь самолет. Рейс был намечен на раннее утро 7 сентября.

Туман внес свои коррективы в расписание международного аэропорта имени Леонова в Кемерове. Пассажиры рейса ДР 466 авиакомпании «Победа» должны были, согласно расписанию, вылететь в Москву в 7.55, однако полет пришлось отложить. Согласно информационному табло, теперь вылет назначен на 11.10.

Как пояснили в справочной службе воздушной гавани, причиной задержки рейса стал туман.

Отметим также, что задерживается рейс из Москвы ДР 455. Он должен был приземлиться в областной столице в 7.55, однако теперь в качестве расчетного времени указано 10.40.

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