2-летний ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и грузовиком в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды Кемерово

Три человека - двое взрослых и маленький ребенок - пострадали при столкновении легковушки и грузового автомобиля в Кузбассе. Машина восстановлению не подлежит.

Рано утром 5 сентября, около 6.30, на 70-м километре автодороги, соединяющей Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Новокузнецк, произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-21150 и грузовик MAH TGS 19/40 с полуприцепом.

- По предварительным данным, водитель отечественного легкового автомобиля неправильно выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Водитель грузовика не пострадал, а вот 46-летний водитель легковушки и его 40-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Также медицинская помощь потребовалась 2-летнему пассажиру ВАЗа. Мальчика осмотрели врачи, дальнейшее лечение ему не потребовалось. Сейчас стражи порядка устанавливают точную причину и обстоятельства ДТП. После этого будет принято решение в соответствии с законодательством.