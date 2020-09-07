Еще у 85 кузбассовцев диагностировали коронавирус

Еще у 95 кузбассовцев диагностировали коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сейчас общее число заболевших достигает 7133 человек.

По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 сентября выросло на 85 человек. У каждого из них тесты на коронавирус оказались положительными.

Одновременно с этим еще 90 кузбассовцев прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из инфекционных стационаров региона. Всего же с начала пандемии в Кузбассе 5101 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровел. По-прежнему продолжают лечение 1979 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1595 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом остается прежним: 53 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасскую школу закрывают из-за коронавируса

На сутки закроют одну из кузбасских школ - для проведения дезинфекции. Здесь у одного из педагогов диагностировали коронавирус. (подробности)