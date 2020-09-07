В каких городах Кузбасса выявили заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Медики выявили еще 85 человек, чьи тесты на COVID-19 положительные. Больше всего заболевших в областном центре.

На утро 7 сентября в Кузбассе выявили еще 85 человек с коронавирусом. Больше всего среди них кемеровчан - 35 человек. Всего же в областном центре с начала пандемии заболели 1740 человек. В Кемеровском муниципальном районе - четыре новых случая заболевания.

На втором месте по числу новых заболевших - Новокузнецк. Здесь коронавирус обнаружили у 19 горожан. В общей сложности число заболевших достигло 1523 человек. В Новокузнецком муниципальном районе - двое заболевших за сутки.

В Анжеро-Судженске список пациентов с коронавирусом пополнился на 8 человек. Всего же здесь 370 заболевших.

В Белове за сутки выявили семерых пациентов с COVID-19, и теперь общее число заболевших составляет 379 человек.

В Прокопьевске и Тайге - по два новых заболевших. В Яйском, Промышленноском и Яшкинском муниципальных округах - по одному.